طبيب فرنسي: أول إصابة بكورونا ظهرت في البلاد نهاية ديسمبر وليس يناير

ــ «الشيوخ الفرنسى» يرفض خطة الحكومة لإنهاء الإغلاق



كشف طبيب فرنسى أن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ظهرت فى البلاد نهاية ديسمبر، وليس كما أعلنت السلطات اكتشافها نهاية يناير.

وقال إيف كوهين، خلال مقابلة مع محطة «بى.إف.إم» التلفزيونية الفرنسية: «أول إصابة ظهرت فى مستشفى جان فيردير فى بوندى (سين سانت دينيس)، كانت فى نهاية ديسمبر، وذلك بعد دخول مريض العناية المركزة واكتشاف إصابته بكورونا، وليس كما زعمت السلطات بأن أول إصابة كانت لرجل قادم من ووهان الصينية نهاية يناير».

وأضاف كوهين: «استلمنا جميع تحاليل كشف الفيروس (بى. سى.آر) التى تم اختبارها والتى كان تشخيصها سلبيا، لكن من بين المرضى كان لدينا حالة إيجابية فى 27 ديسمبر».

وأوضح أنه تم استدعاء أسرة المريض لتتبع العدوى، خاصة أنه «كان مريضا لمدة 15 يوما وأصاب طفليه، ولكن لم تصب زوجته التى تعمل فى كشك لبيع الأسماك».

وكانت وزيرة الصحة الفرنسية السابقة آنيس بوزين، أعلنت فى نهاية يناير الماضى، تشخيص 3 حالات بكورونا فى بوردو وباريس، موضحة أن اثنين منهم سافرا إلى ووهان، بؤرة الوباء قبل القدوم إلى باريس، والثالث كان قريبا لأحدهما.

إلى ذلك، رفض مجلس الشيوخ الفرنسى، الإثنين، خطة الحكومة لإنهاء الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) فى البلاد، اعتبارا من 11 مايو، فى تصويت رمزى، لن يعرقل الخطة.

وصوت مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى بالبرلمان)، الذى تهيمن عليه المعارضة المحافظة، بواقع 89 صوتا مقابل 81 صوتا لمعارضة الخطة المقدمة من رئيس الوزراء إدوارد فيليب، فيما امتنع 174 عضوا عن التصويت.

وخلال تقديم الخطة، قال فيليب: «إن الإغلاق كان ضروريا لمنع انهيار الخدمات الصحية ولكن تكلفته البشرية والاجتماعية والاقتصادية هائلة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفى المقابل، اتهم رئيس مجلس الشيوخ المحافظ برونو ريتايلو، الحكومة بأنها بددت ثقة الجمهور بمواقف غير واضحة بشأن استخدام الكمامات والاختبارات التشخيصية.

وتعتزم فرنسا الانضمام لبلدان مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا بتخفيف القيود غير المسبوقة على الحياة العامة خلال أسبوع، مع سعيها لإعادة تشغيل الاقتصاد وتخفيف إحباط المواطنين القابعين فى المنازل.

وكانت الحكومة أشارت إلى أنها ستحظر الاحتفالات الدينية حتى 2 يونيو على أقرب تقدير، لكن رئيس الوزراء أبلغ البرلمان أنه من الممكن تقديم الموعد 4 أيام.

ووفقا لآخر إحصاءات أعلنتها مديرية الصحة الفرنسية، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا فى فرنسا إلى 25201 ألف حالة.

من جهة أخرى، أجرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بصحبة وزير التعليم الفرنسى جون ميشيل بلانكر زيارة إلى مدرسة يير دى رونسارد فى بويسى، لمحاولة طمأنة العمد والمعلمين من مخاوف العدوى داخل المدارس.