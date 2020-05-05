 محمد إبراهيم: حزين بسبب طريقة رحيلي عن الزمالك.. ولو عاد بي الزمن لن أعود من الاحتراف - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 مايو 2020 7:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

محمد إبراهيم: حزين بسبب طريقة رحيلي عن الزمالك.. ولو عاد بي الزمن لن أعود من الاحتراف

محمد جلال
نشر فى : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 6:26 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 6:33 م

أعلن محمد إبراهيم، لاعب مصر المقاصة، جاهزيته استعدادا لقرار عودة النشاط الرياضي المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات إذاعية: "جاهز في أي وقت لقرار عودة النشاط الرياضي، اتدرب بشكل مستمر في الفترة الحالية، واتمنى زوال هذه الأمة سريعا لنعود للتدريبات والحياة الطبيعية ".

وأضاف: "حزين بشدة بسبب طريقة رحيلي عن الزمالك، هو بيتي الاول الذي تربيت ونشأته داخله، في ظل تواجد الإدارة الحالية إذا عرض علي الانضمام من جديد للزمالك سأحصل على وقت للتفكير جيدا قبل اتخاذ القرار".

وأكمل: "اتمنى العودة من جديد لخوض تجربة احتراف في أي مكان ولو عاد بي الزمن لن اعود لمصر إلا وانا ناجح كلاعب".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك