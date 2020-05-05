أعلن محمد إبراهيم، لاعب مصر المقاصة، جاهزيته استعدادا لقرار عودة النشاط الرياضي المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات إذاعية: "جاهز في أي وقت لقرار عودة النشاط الرياضي، اتدرب بشكل مستمر في الفترة الحالية، واتمنى زوال هذه الأمة سريعا لنعود للتدريبات والحياة الطبيعية ".

وأضاف: "حزين بشدة بسبب طريقة رحيلي عن الزمالك، هو بيتي الاول الذي تربيت ونشأته داخله، في ظل تواجد الإدارة الحالية إذا عرض علي الانضمام من جديد للزمالك سأحصل على وقت للتفكير جيدا قبل اتخاذ القرار".

وأكمل: "اتمنى العودة من جديد لخوض تجربة احتراف في أي مكان ولو عاد بي الزمن لن اعود لمصر إلا وانا ناجح كلاعب".