لاعبو ومدربو إيبار يعترفون بمخاوفهم إزاء عودة منافسات كرة القدم

كشف لاعبو فريق إيبار الإسباني لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني للفريق، عن قلقهم البالغ إزاء عودة منافسات كرة القدم، وذلك في بيان مشترك أصدروه اليوم الثلاثاء.



وذكر البيان "نحن خائفون من بدء نشاط لن نتمكن فيه من تنفيذ أول توصيات جمبع الخبراء، والمتمثلة في التباعد الجسدي."



وأضاف :"نخشى أنه من خلال ممارستنا لأكثر شيء نحبه، أن نصاب بالفيروس وننقل العدوى لعائلاتنا وأصدقائنا ونساهم بذلك في موجة تفشي جديد للوباء، مع كل العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك بالنسبة للمجتمع ككل."



وكان اللاعبون في إسبانيا بشكل عام قد أبدوا مخاوف إزاء العودة إلى التدريبات خلال هذا الأسبوع، تمهيدا لاستئناف المنافسات بإقامة المباريات بدون جمهور اعتبارا من 13 حزيران/يونيو المقبل.



لكن هذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها فريق هذه المخاوف عبر بيان، علما بأنه لم ينشر بالموقع الرسمي لنادي إيبار.



وأضاف البيان :"الأولوية يجب أن تكون لصحة الجميع، وحان الوقت لتسود هذه الفكرة بشكل ملموس، وليس بالكلمات فقط."



وتابع "وفي هذه الحالة فقط، سيكون من المنطقي عودة المنافسات. نحن نطالب بالضمانات ونطالب بالمسؤولية."



وقال لاعبو فريق إيبار ومدربوه إنهم يدركون عودة البعض إلى أعمالهم في إسبانيا خلال هذا الأسبوع، وذلك مع تخفيف قيود حالة الإغلاق العام التي استمرت طوال سبعة أسابيع بسبب أزمة وباء كورونا.



وجاء في البيان :"بالفعل عاد الملايين من العاملين إلى ممارسة مهامهم، باهتمام أقل وعناية صحية أقل بكثير من التي نتلقاها."



وأضاف :"هناك الكثيرون لا يتمتعون بالحد الأدنى من الضمانات. وهذا ليس عادلا، ونحن نعرف ذلك. نحن محظوظون. نحن لاعبو كرة قدم ولكن الأكثر أهمية هو أننا بشر ونشعر بالقلق إزاء الوضع الصحي مثل باقي أفراد المجتمع."