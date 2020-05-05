وصلت الغواصة الألمانية S43 لقاعدة الإسكندرية وانضمت إلى أسطول القوات البحرية المصرية.

وتتميز الغواصة من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كيلومتر وسرعة إبحار عالية، ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، بالإضافة إلى أن الغواصة تم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى.

وقامت الغواصة (S43) بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.