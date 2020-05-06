بيرو: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 50 ألفا

أعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سجلت أكثر من 50 ألف حالة إصابة بكوفيد- 19 وهو ثاني أعلى رقم في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل.

وقال الرئيس إن الرقم قفز من 47 الفا و 372 حالة إلى 51 ألفا و 189 اليوم الثلاثاء.

ومن بين هذا الرقم يوجد 5 آلاف و 509 أشخاص في المستشفى، منهم 709 في العناية المركزة. وتوفي أكثر من 1400 شخص.

وأضاف فيزكارا أن بعض المناطق تفتقر إلى أسرة لمرضى العناية المركزة ، مضيفا أنه توجد خطط لزيادة عددهم وجلب المزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي .

وقالت وزير المالية أنتونييتا ألفا ، إن بيرو تخضع للحجر الصحي حتى 10 مايو، وإن الاقتصاد يعمل بنسبة 44 بالمئة فقط من قدرته.