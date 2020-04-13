فاوتشي يسقط ادعاءات ترامب: كورونا لم يصنع في مختبر بالصين

- كاليفورنيا تبدأ تخفيف العزل نهاية الأسبوع.. و"الشيوخ الأمريكي" يستأنف جلساته تحت إجراءت صحية مشددة

عارض مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أصل ومصدر فيروس كورونا المستجد، وقال إنه لا يوجد "دليل" على أن الفيروس جاء من مختبر صيني، كما أسقط ادعاء ترامب بأن الفيروس القاتل "سيختفي".

وأكد فاوتشي، خلال مقابلة مع قناة "ناشيونال جيوغرافيك" الأمريكية نشرت أمس الأثنين، أن كل الدلائل تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد، "لم يصنع في مختبر بالصين"، ولم يخرج من مختبرات الفيروسات في مدينة ووهان الصينية.

وقال فاوتشي، عضو فريق مكافحة كورونا في البيت الأبيض: "إذا نظرت إلى تطور الفيروس في الخفافيش وما هو موجود الآن، فالدليل العلمي يميل بقوة شديدة نحو ذلك، وأنه لم يكن بالإمكان التلاعب به بشكل مصطنع أو متعمد. كل شيء يشير بقوة إلى تطور هذا الفيروس في الطبيعة ثم انتقاله إلى أنواع (حيوانية) أخرى".

وأضاف أنه استنادا إلى الأدلة العلمية، فإنه لا يعتقد أيضا بالنظرية البديلة الأخرى التي مفادها أن شخصا ما اكتشف فيروس كورونا الجديد في البرية، وأحضره إلى المختبر، ثم تسرب عن طريق الخطأ، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأعرب فاوتشي عن شعوره بالقلق من أن تضطر الولايات المتحدة إلى الخضوع لاختبار جديد في الخريف والشتاء مع "موجة ثانية (من كوفيد-19) إذا لم تقم البلاد بتخفيف معدل الإصابة بحلول الصيف.

وخلال المقابلة، رفض فاوتشي أيضا "أمل" ترامب في أن يتلاشى الفيروس "بأعجوبة"، حيث كان الرئيس الأمريكي قد قال مرارا وتكرارا أن الفيروس "سيختفي" خلال مؤتمراته الصحفية اليومية بشأن كورونا.

وأوضح فاوتشي: "لا أعتقد أن هناك فرصة لتلاشي هذا الفيروس.. سيظل موجودا، وإذا ما أتيحت له الفرصة، فإنه سيعاود الظهور"، وشدد على أنه على الولايات المتحدة أيضا التركيز هذا الصيف على تعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد بشكل صحيح، وضمان توافر أسرة المستشفيات، وأجهزة التنفس الصناعي، ومعدات

الحماية الشخصية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى أكثر من مليون و200 ألف إصابة، بينها نحو 70 ألف حالة وفاة.

إلى ذلك، تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أمريكية أصدرت قرارا بالعزل للحد من انتشار فيروس كورونا، بتخفيف بعض التدابير في نهاية الأسبوع.

وقال حاكم الولاية الديمقراطي، جافن نيوسوم: "لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية"، موضحا أن السلطات في كاليفورنيا ستحدد غدا الخميس الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل.

وأشار نيوسوم إلى أنه قد يسمح للمحال التجارية الصغيرة، باستئناف نشاطها لتلقي الطلبات الخارجية فقط، لكن المكاتب ومراكز التسوق والمطاعم ستبقى مغلقة في هذه المرحلة.

في سياق متصل، استأنف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي جلساتهم في مقر الكونجرس، أمس الأثنين، بعد انقطاع استمر 5 أسابيع بسبب تفشي وباء كورونا.

وأعلن الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، تشاك جراسلي، وجلست العضوات بالمجلس وهن يرتدين كمامات طبية وقفازات، وبينهن مسافات لا تقل عن مترين اثنين وفقا للإرشادات الصحية الخاصة بالتباعد الاجتماعي.