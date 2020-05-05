وزير خارجية لبنان يستدعى سفير ألمانيا ويطلب إيضاحا بشأن حظر حزب الله

استدعى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتي، سفير ألمانيا الاتحادية في بيروت جورج بيرغلين، وطلب منه ايضاحا بشأن القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حزب الله مؤخرًا.

ووفق ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الثلاثاء، أفاد السفير الألمانية بأن "القرار متخذ منذ فترة ودخل حيز التنفيذ أخيرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه"، مؤكدا أن "القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية".

من جانبه، أكد الوزير اللبناني "موقف لبنان المبدئي، أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزء من البرلمان اللبناني".

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أمس الاثنين إن القرار الذي اتخذته ألمانيا بحظر أنشطة الحزب في البلاد كان متوقعًا ويمثل رضوخًا للإدارة الأمريكية.

كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قرر يوم الخميس الماضي حظر أنشطة حزب الله في ألمانيا، وقال زيهوفر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية مبررا القرار أن الحركة اللبنانية الموالية لإيران تشكك في حق إسرائيل في الوجود وتدعو صراحة إلى تدميرها.