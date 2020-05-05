عدد وفيات فيروس كورونا في كندا يتخطى 4 آلاف حالة

تخطى عدد الوفيات بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد في كندا، حاجز الأربعة آلاف حالة اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 182 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 4036 حالة.

كما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 61959 حالة، ولكن مع استمرار ارتفاع الأرقام في بعض المقاطعات، مرت أجزاء من مقاطعات كندا الأطلسية بعدة أيام دون أي حالات جديدة.

جاء ذلك حيث أبلغت أكبر مقاطعتين في البلاد عن قفزة في الوفيات الجديدة المرتبطة بالفيروس، على الرغم من أن الزيادة الإجمالية في الحالات الجديدة كانت متواضعة نسبيا.

وعلى الرغم من أن أونتاريو لم تبلغ عن أي حالات جديدة في دار رعاية المسنين ، فقد تجاوز عدد وفيات الرعاية طويلة الأجل في المقاطعة ألف حالة وفاة، مع وفاة 31 شخصا، كما أبلغت مقاطعة كيبيك الأكثر تضررا في البلاد عن 118 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2398 حالة.

وقالت الدكتورة تيريزا تام، مديرة الصحة العامة الكندية، إن الزيادة اليومية للحالات في كندا تباطأت إلى حوالي 3 في المائة. وأضافت أن هذا الاتجاه، إلى جانب الإحصائيات التي توضح النسبة المئوية للاختبارات التي تعود إلى الانخفاض، يشير إلى أن الوباء في كندا يتباطأ.