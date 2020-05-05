قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، إن الدولة تعمل على عودة جميع العالقين بالخارج بجميع فئاتهم، مشيرة إلى وضع جدول زمني لخط سير رحلات الطيران.

وأضافت «مكرم»، في مداخلة لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، أن جميع العالقين بالخارج من الراغبين سيعودون إلى مصر قبل عيد الفطر، موضحة أن الأولوية كانت للمسافرين بغرض العلاج والسياحة والمشاركة في النشاطات والطلاب، ثم بعد ذلك جاءت الفئات الأخرى.

وذكرت أن نقل العالقين بالخارج ليس سهلًا، لأنه لابد من موافقة الدول الأخرى على هبوط الطائرة المصرية في مطاراتها لنقل المواطنين، وخط سير الرحلات، بالإضافة إلى التواريخ.

وأوضحت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على الجدول الزمني الذي طرحته اللجنة المشكلة من دولة رئيس الوزراء، بعضوية وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران والسياحة والتعليم العالي.

وتابعت: «دولة رئيس الوزراء كلف بالتحرك فورًا لتنفيذ الجدول الزمني، مع تكثيف رحلات الطيران، حتى يتمكن المواطنون المصريون من قضاء آخر أيام شهر رمضان الكريم والعيد مع أسرهم».