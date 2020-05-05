كوريا الجنوبية تستبدل احتفال «يوم الطفل» بجولة افتراضية في المكتب الرئاسي بسبب كورونا

وجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن دعوة للأطفال إلى القيام بجولة افتراضية في مكتبه، اليوم الثلاثاء، كبديل لحدث "يوم الطفل" السنوي الذي يُعقد في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، والذي تم إلغاؤه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت وكالة أنباء "يونهاب"، إن الرئيس "مون" والسيدة الأولى كيم جونغ-سوك شاركا في إنتاج مقطع فيديو خاص باستخدام طريقة "Minecraft"، وهي لعبة الفيديو الشهيرة.

ومع إدراج تسجيلات صوتيهما ورسائلهما كشخصيات للعبة "Minecraft"، أظهر مقطع الفيديو المصور جولة في المكتب الرئاسي، وكذلك إحاطة إعلامية من المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حول استجابة البلاد لـ(كوفيد-19).

وأشار مون إلى أن الأطفال على الصعيد الوطني ظلوا خارج المدرسة لعدة شهور، وقال "نحن نتغلب على أزمة فيروس كورونا بفضل صبركم.. ولكن تذكروا أن الكبار أيضًا مثلكم يسعون إلى التغلب على أزمة الفيروس التي نمر بها لأول مرة، فكلنا أبطال".

وذكَّرت السيدة الأولى الأطفال بأن غسل الأيدي وارتداء الكمامات من الطرق المهمة للغاية لمكافحة الفيروس.

وقال المكتب الرئاسي إنه سينشر أيضًا ترجمة إنجليزية للمقطع المصور للأطفال في الدول الأجنبية.