فولفسبورج الألماني يستأنف التدريبات استعدادا للعودة المحتملة لمنافسات الدوري

– أعلن يورج شماتكه مدير الكرة بنادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن الفريق بدأ التدريبات مساء اليوم، وذلك بعد فترة التوقف عن جميع الفعاليات الرياضية في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال شماتكه في تصريحات لبوابة "سبورت باذر" الإخبارية :"عدنا إلى التدريبات كفريق."



وكان نادي فولفسبورج قد حصل بالفعل على موافقة السلطات الصحية المحلية لإقامة التدريبات الجماعية لكنه امتنع عن ذلك تضامنا مع الأندية الأخرى.



فقد واصل أوليفر جلاسنر المدير الفني للفريق إجراء تدريبات لاعبيه على مجموعات صغيرة، كي لا تشكل التدريبات الجماعية أفضلية للفريق على حساب فرق أخرى لم تبدأ التدريبات الجماعية بعد.



وتلقى النادي أمس الاثنين نتائج الفحوص التي أكدت عدم وجود أي حالات إصابة بعدوى كوفيد-19 بين اللاعبين والمدربين وكذلك الإداريين.



وحصل النادي على موافقة من قبل كلاوس مورس عمدة فولفسبورج، بالعودة إلى التدريبات بشكل طبيعي.



ويأمل شماتكه ومسؤولي أندية الدوري الألماني أن يشهد اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء وزراء الولايات، المقرر غدا الأربعاء، الموافقة على استئناف منافسات الموسم، المتوقفة منذ منتصف أذار/مارس الماضي.



وقال شماتكه /56 عاما/ :"هذا سيحسم مصير الدوري. وإذا جاء قرار سلبي، سيكون هذا مؤشرا واضحا لصعوبة استئناف منافسات الدوري."