رابيوني تؤكد أنها ستستأنف ضد حكم «المساواة في الأجور»

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قالت ميجان رابيوني، قائدة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات، إنها لن تستسلم في معركتها التي تهدف من خلالها لمساواة أجور اللاعبات باللاعبين الرجال.

وبعد أن رفضت محكمة فيدرالية في كاليفورنيا زيادة الأجور للمنتخب الأمريكي للسيدات، عبرت رابيوني عن خيبة أملها يوم أمس الاثنين.

وقالت رابيوني،34 عاما، لبرنامج صباح الخبير أمريكا (جود مورنينج أمريكا) المذاع على قناة "ايه.بي.سي" :"صدمت من الحكم والتفسير. بالتأكيد سنستأنف ونمضي قدما".

ودخل فريق السيدات الأمريكي، بطل العالم أربع مرات والبطل الأولمبي أربع مرات، في جدال مع الاتحاد الأمريكي لعدة أشهر من أجل الحصول على زيادة كبيرة في الأجور ليصبحوا قريبين من الأجور التي يحصل عليها فريق الرجال.

وقال القاضي أر.جاري كلاوسنر في حكمه الذي صدر يوم الجمعة الماضي إن فريق السيدات رفض من قبل عرض لدفع الأجور وفقا لنفس الهيكل لفريق الرجال.

هذا كان سيعني أن يحصلن على أجورهم عن كل مباراة.

لهذا السبب، ذكر الحكم، إنه ليس بإمكانهم أن يجادلوا بشأن المكاسب التي تلقينها وفقا لهيكل المدفوعات الخاص بهن.

وناقضت رابيوني هذا التأكيد، قائلة :"عقد الرجال لم يقدم إلينا مطلقا وبالتأكيد ليس نفس القيمة المالية".

ولكن، ستحكم المحكمة في إدعاء اللاعبات اللاتي تزعمن وجود تمييز في ظروف السفر والدعم. وسيكون الاستماع لهذه القضية الشهر المقبل.