المتحدث باسم مجلس الوزراء: بدء رحلات إعادة المصريين العالقين في الكويت الأربعاء المقبل

أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية ستبدأ أول رحلة العودة للمصريين العالقين في الكويت يوم الأربعاء المقبل، وأن الرحلات الأولى ستخصص لكبار السن والفئات ذات الأولية، وتباعا سيتم إرسال رحلات أخرى.

أضاف سعد، خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، مساء الإثنين: "هنطلع

32 رحلة بواقع رحلتين يوميا، حتى يتم استكمال إخراج 5 آلاف مصري عالق في الكويت، وفي كل الأحوال لن يتحمل المواطن المصري مصاريف العودة أو التواجد في العزل، والسلطات الكويتية أعلنت تحملها تكاليف الانتقال إلى بلادهم، والعفو الكامل عن غرامات وعقوبات المخالفين بأي شكل من الأشكال".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الأطقم الطبية ستكون في انتظار العائدين في مطار القاهرة وسيتم فحصهم، وسيخضع العائدون بعد ذلك لحجر مخصص لهم لمدة 14 يوما، مضيفًا: "خصصنا المدن الجامعية لأبنائنا العائدين من الكويت، وسيكون هناك تكاليف زهيدة جدا ومن لا يستطيع الدفع سيتم إعفائه، وتم العدول عن الفنادق إلى المدن الجامعية من أجل ذلك".

وأضاف أن الطائرات ستعمل بشكل متوازي لعودة كل المصريين العالقين في الخليج وليس في الكويت فقط، ولن يتم التركيز على الكويت فقط وتجاهل باقي الدول، موضحا أن هناك مدينة جامعية في سوهاج وأسيوط والمنيا وكل طائرة ستجلب المصريين ستنزل في أقرب مطار لمحل سكنه ويتم عزله في محافظته.

وكان عدد من المصريين العاملين من مخالفي الإقامة في الكوت قد تجمهروا في مركز لإيواء العمالة الوافدة، مطالبين بسرعة إنهاء عملية إجلائهم وعودتهم إلى البلاد، فيما فضت السلطات الكويتية التجمهر معتبرة الأمر "إثارة للشغب" ما أثار غضبا خلال الفترة الماضية.