فنزويلا تعتقل أمريكيين بدعوى تورطهما فى محاولة توغل مسلحة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأثنين، إن السلطات الفنزويلية ألقت القبض على أمريكيين يعملان مع عسكري أمريكي من قدامى المحاربين أعلن مسؤوليته عن محاولة توغل مسلح فاشلة في البلاد.

وأوضح مادورو في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي إن السلطات اعتقلت 13 "إرهابيا"، أمس الأثنين، لأنهم تورطوا في مخطط قال إنه كان بالتنسيق مع واشنطن لدخول فنزويلا عبر ساحل البحر الكاريبي والإطاحة به. وأعلنت سلطات فنزويلا مقتل ثمانية أشخاص في محاولة التوغل الفاشلة.

وعرض مادورو جوازي سفر وبطاقات هوية أخرى وقال إنها تخص الأمريكيين آيران بيري ولوك دنمان اللذين قال إنهما محتجزان وكانا يعملان مع جوردان جودرو وهو أحد العسكريين الأمريكيين المخضرمين ويرأس شركة أمنية مقرها فلوريدا وتدعى "سيلفركورب يو.إس.إيه". وقال جودرو الذي قدم نفسه على أنه تولى تنظيم التوغل في تصريحات صحفية إن بيري ودنمان ضالعان في الأمر.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على الاعتقالات حتى الآن. وينفي المسؤولون الأمريكيون بشدة أي صلة للحكومة الأمريكية بالتوغلات.

من جهته، شكك زعيم المعارضة خوان جوايدو في رواية الحكومة لما حدث وأصر على أن مادورو يسعى لصرف الانتباه عن مشاكل أخرى وقعت في الأيام القليلة الماضية ومنها أعمال شغب دامية في سجن ومعركة عنيفة مع عصابة في كراكاس.

ونفى فريق الاتصالات التابع لجوايدو، أمس الأثنين، تقارير إعلامية أفادت بأن جوايدو كلف سيلفركورب بإزاحة مادورو عن السلطة بالقوة مضيفا أن زعيم المعارضة وحلفاءه "ليست لهم علاقة بتصرفات شركة "سيلفركورب" وليسوا مسؤولين عنها".

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية صارمة على فنزويلا في مسعى للإطاحة بمادورو الذي تتهمه بتزوير الانتخابات عام 2018. وتقول حكومة مادورو إن الولايات المتحدة ترغب في السيطرة على مخزونات فنزويلا النفطية الضخمة.