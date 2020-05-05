تحدث أليكس تشامبرلين، نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن لحظة تجديد عقده مع ليفربول، مشيرا إلى أن البقاء مع الريدز يُعد شرف كبير بالنسبة له.

وجدد تشامبرلين تعاقده مع الريدز في أغسطس الماضي، وذلك بعد عام ونصف تقريبا من انتقاله للفريق قادمًا من آرسنال.

وقال تشامبرلين في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، اليوم الثلاثاء، متحدثا عن لحظة تجديد عقده:«لقد كانت لحظة مهمة بالنسبة لي، كنت قد عدت من إصابة أبعدتني عن الملاعب لفترة طويلة، بعد المحادثات، توصلنا إلى اتفاق بشأن تجديد عقدي مع الفريق، وهذا كان يعني لي الكثير».

وأضاف:«كنت سعيدًا وممتنًا للنادي بشدة، كان من الرائع أن يضع النادي ثقته بي بعد الإصابة الخطيرة التي تعرضت لها».

وواصل:«أن يقرر النادي المخاطرة ويتخذ القرار بتجديد تعاقده معي مع عدم وضح الصورة في ما يخص عودتي إلى الملاعب وكيف سيكون مردودي بعد العودة، فهذا أمر يعني لي الكثير».

وأتم:«إنه لشرف كبير لي أن أظل لاعبًا في هذا الفريق الرائع، وبكل تأكيد كانت هذه إحدى أفضل لحظات الموسم».

يذكر أن تشامبرلين كان قد ابتعد لفترة طويلة عن الملاعب بداعي الإصابة التي تعرض لها في الموسم قبل الماضي، وغاب لأكثر من عام عن الملاعب.

وسجل تشامبرلين 7 أهداف في 34 مباراة هذا الموسم قبل توقف جميع المسابقات بسبب وباء كورونا في منتصف مارس الماضي.