زكي عبدالفتاح : شلة واحدة تحكم الكرة المصرية لأكثر من ٣٠ عاما

انتقد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق مُساعد مدرب حراس المرمى بنادي لوس أنجلوس الأمريكي الطريقة التي تدار بها الكرة في مصر خلال السنوات الماضية.

وقال عبدالفتاح في تصريحات إعلامية لقناة «TeN» إن هناك ما يسمى بـ«شلة واحدة» تسيطر على الكرة المصرية منذ سنوات عديدة ولا بد أن يكون هنا كوادر وعناصر جديدة من أجل إحداث طفرة في المنظومة الكروية.

وأضاف:" تدار الكرة في مصر عن طريق أشخاص معينه منذ أكثر من 30 عاما ومازالت تدير المنظومة حتى الآن واخيارات المدربين يحكم فيها الأهواء والمصالح الشخصية وليست المصلحة العامة".

وأكمل: كان هناك فترة من الفترات حسام البدري كان مدربا للمنتخب الأوليمبي وشوقي غريب مدربا للمنتخب الأول والآن نفس الأشخاص متواجدين في القيادة ولكن تم تبديل المناصب، و نظروا لاختيارات مدربين الناشئين ستجدهم بنفس الطريقة".

وأكد:" لا يوجد أي ضوابط تحكم اختيارات اتحاد الكرة للمدربين في المنتخبات".

وأتم:" يجب أن يكون هناك كوادر جديدة ووجوه شابه في اتحاد الكرة، هناك حسام غالي يمكن أن يتم تأهيله لتلك المناصب وكذلك حسني عبدربه وأيضا محمد أبوتريكة وعادل عبدالرحمن وأسماء أخرى من الشباب".