 انتحار شخص بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة - بوابة الشروق
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انتحار شخص بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة

تعبيرية
تعبيرية
حازم الخولى
نشر فى : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 3:09 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 3:09 ص

لقي شخص مصرعه اليوم الاثنين، إثر قيامه بالانتحار بشرق النيل ببني سويف، وتم إستدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، عقب إخطارًا من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.
وأفاد مصدر أن "م.ف ،40 عاما، ومقيم بمساكن البنك الأهلي القديم شرق النيل ببني سويف، لقي مصرعه، إثر قيامه بالانتحار، وأن الجثة ما زالت موجودة في مكان البلاغ لحين معاينة النيابه العامة، واستدعاء الطبيب الشرعي للوقوف على ملابسات الحادث، وأسباب الوفاة، ولحين نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتسليم الجثة إلى ذويها.


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