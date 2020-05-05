على زاوية طريق فرينشتاون المركزي، المتقاطع مع طريق ميدوبروك، في الولايات المتحدة الأمريكية، وُضعت شجرة عيد الميلاد بطول 65 قدمًا مغطاة بالأضواء، لأول مرة خلال الربيع منذ 20 عامًا.

وتقول بوني كوريا، إحدى الساكنات على الطريق، إن الشجرة التي صممها جارها كوريراس مثلت الأمل الذي تعلق به الجميع"، مضيفة أن "الكثير من الناس في جميع أنحاء البلاد يشعلون أضواء عيد الميلاد ليعيدوا شعور الأمل الذي كان لدينا خلال العطلات قبل حلول فيروس كورونا وأعتقد أن وجود هذه الشجرة الطويلة في شارع رئيسي توسع مدى الأمل"، بحسب موقع "إيست جرين ويتش نيوز".

جنبا إلى جنب مع الشجرة، زينت بوني وزوجها أندي سياجهما الخشبي المحيط بمنزلهما بقلوب خشبية ملونة، وقوس قزح كبير فوق السور، لإظهار الدعم والامتنان لأوائل المستجيبين خلال أزمة كورونا.

يقول بوني: "لقد وضعنا تلك القلوب الملونة في منتصف السياج وبعدها فوجئنا بوضع11 طفلا لبقية القلوب حتى نفذت مساحة السياج وأصبح مغطى كليا".

بعض القلوب مكتوب عليها شكرا، وأخرى كلمة الحب، بينما رسم العديد من الاطفال صلبان حمراء وبيضاء لشكر جميع العاملين في مجال الصحة.

يضيف بوني: "من الجيد سماع تفاعل الكثير من الناس نتيجة رؤيتهم للسياح خلال سيرهم على الطريق المركزي، إنه أمر رائع أن نمنحهم الأمل بأن كل شيء سيكون على ما يرام".

ويتابع: "وضعنا قوس قزح لتشجيع طلاب المدارس الثانوية الذين لن يتمكنوا من الحصول على التخرج هذا العام فنحن نفكر في الجميع حتى الأشخاص في متاجر البقالة، والمسنين في دور الرعاية والأطباء وعلينا أن نأخذ الأمر بسهولة حتى يتعافى الجميع".