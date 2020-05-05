متسلق جبال يبيع الخضار لجمع الأموال في مواجهة كورونا

كان نيلاشال باريدا، متسلق الجبال يستعد لوضع قدمه على أعلى قمة في أوروبا، وهي جبل إلبروس بارتفاع 5،642 متر في روسيا، ولكن بعد ظهور فيروس كورونا تم إلغاء جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية، وأصبح على كل فرد في المجتمع أن يفكر كيف يستغل هذا الوقت في جلب الأموال التي يغطي بها احتياجاته.

ومثل أي رجل آخر مشغول بالبحث عن بديل، سرعان ما غيّر الشاب البالغ من العمر 24 عامًا خططه للمساهمة هو وعائلته في مساعدة بلاده لمواجهة الفيروس القاتل، حيث بدأ في بيع الخضار بالقرب من دلتا تشوك لجمع الأموال لصناديق الإغاثة الخاصة بفيروس كورونا التابعة للدولة والحكومات المركزية ودعم عائلته أيضًا.

وقال الشاب كما نشر موقع"نيو إنديا أكسبريس" إنه حدد هدف التبرع بمبلغ 10000 روبية لصناديق الإغاثة بحلول نهاية مايو، ولكنه حصل على حصل على 5000 روبية للتبرع بهم حتى الآن.

متسلق الجبال كان يعمل كسائق ولكن بدوام جزئي لمدة ثماني سنوات، ويخطط للسفر إلى روسيا من نيودلهي في الأسبوع الأول من أبريل، وتابع: "قبل الإغلاق كنت أحاول حجز تذاكر الرحلة التي كانت ستكلفني حوالي 52000 روبية، ولقد اقترضت 20000 روبية إضافية من الأصدقاء والأقارب، ولكن الإغلاق جعل كل الخطط معلقة.

وبعد فترة قليلة من الإعلان عن الحجر للصحي والإغلاق في جميع أنحاء العالم، ومع نهاية شهر مارس، جمع نيلاشال وشقيقه الخيزران وأكياس الخيش وبعض أوراق القماش المشمع الممزق والقماش لإقامة ظل وبدأ في بيع الخضروات تحته، ووضع على الحائط خلف مقعده مباشرة لافته مطبوعة للعملاء عليها "لا قناع، لا خضروات".

وأضاف متسلق الجبال الذي يبدأ في بيع الخضار من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً: "أنا أيضا أقوم بتوصيل الخضار للأشخاص المقيمين بالقرب مني وعلى بعد 10كم فقط، أما بالنسبة لكبار السن ليس هناك حدا للمسافة".

بدأ نيلاشال باريدا تسلق المرتفعات منذ عام 2012، وتدرب في معهد جواهر لتسلق الجبال والرياضات الشتوية، وكان جزءًا من العديد من المخيمات في هيماشال براديش وبنغال الغربية وبيجو باتنايك لتسلق جبال الهيمالايا، تحت راية مجموعته التي يتدرب بها 32 شابًا في خانداجيري مجانًا.