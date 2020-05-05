محافظ الغربية: إزالة 676 حالة تعدٍ ومخالفة على الأراضى الزراعية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمدن ومراكز محافظة الغربية حملاتها المكبرة لإزالة كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر .

أكد د. طارق رحمي ، محافظ الغربية، أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بجميع أشكالها، مشيرا إلي إزالة 676 حالة تعدٍ ومخالفة خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى الآن، شملت 366 تغد علي الأراضي الزراعية علي مساحة 19 فدان و 5 قيراط و12 سهم، و 196 مخالفة بناء علي مساحة 28 ألف و 773 مترًا مربعا، وإزالة 114 تغد علي أراضي أملاك الدولة علي مساحة 7 آلاف و 77,5 مترًا مربعا.

وشدد محافظ الغربية، علي رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة مواجهة التعديات والمخالفات وتنفيذ الإزالات يوميا مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.