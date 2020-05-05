أعرب الفنان هشام سليم عن سعادته بوجوده إلى جوار ابنه نور، الذي عانى من خلل هرموني، قائلًا: «أنت ابني وأنا من أحضرتك إلى هذه الدنيا، وواجب علي أن أقف بجوارك».

وأضاف «سليم» في مقطع فيديو لبرنامج «جعفر توك»، المذاع عبر فضائية «DW»، «وإن حدث أي شيء أنا موجود عشانك»، ليشكره نور: «شكرًا لك يا أبي لأنه لولاك مكنتش هنا».

وأشار نور إلى أن والده يقوم بواجبه وما يقدر عليه طوال فترة حياته، بغض النظر عن المشاكل والأخطاء التي تعرضوا لها خلال تلك الفترة، متابعًا: «إنت أبويا وهتفضل أبويا».

وكان الفنان هشام سليم، قد أعلن في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، عن عملية تحول ابنته نورا إلى ابنه نور؛ بسبب ما عانى منه ابنه من خلل هرموني.

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