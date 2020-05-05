أديبايور ينفي تصريحاته عن صلاح وماني

نفى التوجولي إيمانويل أديبايور نجم أرسنال وتوتنهام السابق، التصريحات التي نُسبت إليه قبل أيام، عن محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول الإنجليزي.

ونقلت شبكة «Allafrica» تصريحات على لسان أديبايور، ينتقد خلالها الاتحاد الإفريقي "الكاف" لمنحهم جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لصلاح وماني، وأنه الثنائي لا يلعبان داخل القارة فبالتالي لا يستحقان التتويج بالجائزة."تابع التفاصيل".

وكتب أديبايور اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر":«في الآونة الأخيرة، شاهدت تصريحات منسوبة لي في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن زملائي محمد صلاح وساديو ماني».

وأضاف:«أود أن أقول إن هذه التصريحات ليست لي، ولم أجرى مقابلات مع أي وسائل إعلام. احذر دائما من المعلومات الكاذبة».

وفاز صلاح وماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في السنوات الثلاثة الماضية، حيث فاز الفرعون بالجائزة مرتين ثم توج ماني بها بالعام الماضي.