محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس مبنى مجلس شرم الشيخ الجديد

وضع خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لإقامة مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد بحي النور، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، ووفد من مهندسي الهيئة العربية للتصنيع.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المبني سيقام على أحدث الأساليب الهندسية والمعمارية المتقدمة، وسيجرى العمل به وفقًا للمنظومة الرقمية ويقوم بتنفيذ المبنى الهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح المحافظ، أن المبنى يقع في مكان متميز، وسط عدد من الأجهزة الخدمية، مثل جامعة الملك سلمان، وهيئة الاستثمار، ومكتب العمل ومجمع المدارس، ومحكمة شرم الشيخ، والمدينة الشبابية، مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين.