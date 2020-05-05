وزير التنمية الألماني يخطط لمساعدات دولية بالمليارات لمكافحة كورونا

يخطط وزير التنمية الألماني جيرد مولر، لتدبير مساعدات عاجلة بالمليارات لمكافحة تداعيات جائجة كورونا في أنحاء العالم.

وذكر مولر، اليوم الثلاثاء، في برلين أنه من المقرر استخدام هذه الأموال للحيلولة دون حدوث كوارث مجاعات وتحقيق الاستقرار في مناطق الأزمات وتوفير الإمدادات الطبية في الدول النامية، قائلا: "لا يمكننا الانتصار على كورونا إلا بالتعاون على المستوى العالمي".

وبحسب تقديرات مولر، فإن هناك حاجة إلى 3ر4 مليار يورو هذا العام لتمويل برنامج مساعدات طارئة لمكافحة كورونا، موضحا أنه يستطيع تدبير نحو مليار يورو عبر إعادة توزيع موارد الوزارة، مضيفا أنه يجري محادثات مع وزير المالية الألماني أولاف شولتس حول تدبير الـ15ر3 مليار يورو المتبقية، لكن لم يتم التوصل لقرار حتى الآن، على حد تعبيره.