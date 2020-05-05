كونتي: لا مفر من التحقق من مسؤولية محتملة للصين بأزمة كورونا ولكن في وقت لاحق

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه لا مفر من التحقق من مسؤولية محتملة للصين في أزمة فيروس كورونا المستجد، ولكن ذلك في وقت لاحق لأن الوقت الراهن يتطلب "تعاونًا دوليًا" من أجل القضاء على الجائحة.

جاء ذلك ردا على سؤال، خلال مقابلة صحفية، اليوم الثلاثاء، عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محقًا في توجيه أصابع الاتهام إلى السلطات في بكين بالتسبب في تفشي الفيروس على المستوى العالمي، حسبما أفادت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وقال كونتي: "في الوقت المناسب وبمجرد الحصول على جميع المعلومات الضرورية، سيكون من المحتم التأكد من أي مسؤولية محتملة في إدارة الوباء وتأثيرها على حالة الطوارئ الحالية على الصعيد الدولي".

وتابع: "في الوقت الراهن، نعتبر تشجيع التعاون الدولي أولوية، إذ يعتبر أداة أساسية لهزيمة الفيروس وحماية الصحة العالمية".

وأكد أن إيطاليا تؤمن بشدة بأهمية هذا التعاون وأنها مستعدة لتقديم مساهمتها، كما تفعل بالفعل في إطار التحالف العالمي ضد فيروس كورونا، مشددًا على عزم بلاده بذل قصارى جهدها في هذا الصدد خلال رئاستها المقبلة لمجموعة العشرين.