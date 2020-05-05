فتح الله: بيراميدز أكثر قوة في 2020

أعرب محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بتجربته التدريبية الأولى بعد اعتزاله بتوليه منصب المدرب العام لفريق بيراميدز في الموسم الحالي.

وأكد فتح الله في تصريحات إعلامية لقناة الزمالك مساء اليوم الأثنين أن تجربة بيراميدز كانت قوية منذ بدايتها وقدم أول مواسمه بشكل رائع في شكله الجديد، مشيرا أن الفريق وُلد كبيرا.

وأضاف:" قبل توقف النشاط نجحنا في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر وصعدنا للدور قبل النهائي من الكونفدرالية ونحن ثالث الترتيب في الدوري بفارق نقطتين عن المقاولون العرب".

وأتم:" سعيد بتجربتي مع بيراميدز، ولست متفقاً مع من يتحدثون عن انخفاض مستوى الفريق في الموسم الجاري، بل الفريق أقوى هذا الموسم، وأرى بيراميدز في مكانة كبيرة جداً مقارنةً بكثير من الأندية".