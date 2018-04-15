الاتحاد الأوروبي يقدم 15 مليون يورو دعما للقطاع الصحي في لبنان

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف، أن الاتحاد قرر منح منظمة الصحة العالمية مبلغا قدره 15 مليون يورو دعما للنظام الصحي في لبنان، مع التركيز على توفير الأدوية الأساسية إلى المرضى خلال العامين المقبلين.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي - في تصريح اليوم الثلاثاء - "نحن نتضامن مع لبنان في مثل هذه الأوقات العصيبة. ومن خلال مساهمتنا المالية، ستبقى الأدوية الأساسية متوفرة لمن هم في حاجة إليها، لاسيما وأن الأمراض المزمنة مثل السكر والأمراض القلبية الوعائية هي من أهم أسباب الوفيات والاعتلال في لبنان وأعلاها كلفة. ويُقدر أنها تتسبب بـ 91% من الوفيات".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أكبر مانح وداعم لنظام الرعاية الصحية في لبنان وللوصول إلى أدوية الأمراض المزمنة الأساسية منذ عام 2014.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان - في بيان - أن هذا الدعم سيُمكن قرابة 95 ألف شخص من بين الأكثر احتياجا من اللبنانيين واللاجئين، من تلقي أدوية الأمراض المزمنة مجانا، إلى جانب أن نحو 350 ألف شخص ممن يترددون على مراكز الرعاية الصحية الوطنية سيستفيدون أيضا من أدوية الأمراض الحادة.

وأضافت أن احتياجات الرعاية الصحية التي لا يتم تلبيتها، ترفع معدلات الوفاة والاعتلال على نحو سريع وتعرض أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة للخطر، لافتة إلى أن تفشي فيروس كورونا جاء في وقت يعاني فيه الشعب اللبناني وأشخاص آخرون في لبنان من أزمة اجتماعية اقتصادية حادة.