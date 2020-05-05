السباح الصيني يانج يلجأ للمحكمة العليا في سويسرا

يأمل السباح الصيني البارز سون يانج في حسم قضيته الطويلة الخاصة بعقوبة تعاطي المنشطات من خلال المحكمة السويسرية الفيدرالية العليا سعيا لإنقاذ مسيرته الرياضية.

وكانت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) أصدرت حكمها على السباح الصيني في نهاية فبراير الماضي بالإيقاف ثمانية أعوام ما يعني انتهاء حلمه في المشاركة بأكثر من دورة أولمبية وبطولة عالم تالية.

وأقام محامو سون يانج الأسبوع الماضي دعوى أستئناف أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية العليا ، حسبما أكدت بعض وسائل الإعلام ومنها صحيفة "ذي أستراليان" وموقع مجلة "سويمينج وورلد" على الانترنت.

وكان سون يانج كشف عن امتعاضه وشكواه من حكم (كاس) وقال : "إنه حكم ظالم. أثق تماما في براءتي" في إشارة لبراءته من خرق قواعد مكافحة المنشطات في 2018 عندما حطم أنبوب العينة التي أخذت منه وذلك باستخدام مطرقة.

وأوضحت (كاس) في حكمها في نهاية فبراير الماضي أن يانج لم يقدم أي أدلة تبرر تدميره للعينة.

وفي المقابل ، أكد السباح الصيني أن القائمين على عملية أخذ العينة منه لم يتبعوا الإجراءات المعتمدة. ولكن (كاس) أشارت إلى أن هذا لا يعطيه الحق في تدمير العينة.

ونظرا لأنها لم تكن المرة الأولى التي يخرق فيها يانج قواعد مكافحة المنشطات ، ساهم هذا في توقيع أقصى عقوبة عليه. وكان يانج تعرض للإيقاف ثلاثة شهور في 2014 بسبب خرق قواعد مكافحة المنشطات.