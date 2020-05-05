الحكومة الفلسطينية تعلن تسهيلات جديدة للقيود المفروضة بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسهيلات جديدة للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك بعد يوم من تمديد حالة الطوارئ للشهر الثالث.

وأعلن رئيس الحكومة محمد اشتية خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله، السماح لحركة المواصلات العامة داخل المحافظات غير المصابة، والطواقم الإدارية في مؤسسات التعليم العالي بالعمل في جميع المحافظات كل في محافظته مع شروط السلامة والتعليمات الصحية.

وذكر اشتية أنه سيتم السماح لصالونات الحلاقة بالعمل يومين أسبوعيا في جميع المحافظات ما عدا المناطق المصابة، بالإضافة إلى ورش البناء بالمباشرة في الأعمال في جميع المحافظات مع مراعاة شروط السلامة.

وأضاف أنه تقرر فتح محلات الملابس والأحذية والأدوات المنزلية في المحافظات غير المصابة طيلة الأسبوع وفي المحافظات المصابة 3 أيام، بالإضافة إلى فتح البنوك بكامل طواقمها في المحافظات غير المصابة وتبقى بذات الوتيرة في المحافظات الأخرى.

وأشار اشتية، إلى أن إجراءات التخفيف الجديدة تبقى تحت الاختبار، مضيفا "في حال اضطررنا إلى إلغائها سوف نقوم بذلك".

من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بينها 4 في مدينة الخليل وإصابتان في شرق مدينة القدس ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 538 حالة.

وأشارت الكيلة إلى تسجيل 25 حالة تعاف جديدة لمصابين في بيت لحم ورام الله والخليل وضواحي القدس، ليرفع عدد حالات التعافي إلى 168 حالة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر الليلة الماضية مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وفرضت السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ لمدة شهر في الخامس من مارس الماضي على إثر أول تسجيل حالات إصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، ثم تم فرض الطوارئ لشهر ثان مطلع أبريل.