طارق رضوان: تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم ضد وزيرة الهجرة نبيلة مكرم «متدنية»

رفض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، التصريحات التي وصفها بـ"المتدنية" و"غير المسئولة" للنائبة الكويتية صفاء الهاشم، ضد وزيرة الدولة لشئون الهجرة السفيرة نبيلة مكرم والمصريين العالقين بدولة الكويت، مؤكدا أن تلك التصريحات بها تطاول ومزايدة غير مبرره في حق الوزيرة نبيلة مكرم، وتلميحات مرفوضة في حق المصريين في الكويت، وتنم عن جهل بطبيعة العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي.

وأضاف رضوان، في بيان له اليوم، أن النائبة اعتادت التطاول على مصر سواء على الجالية المصرية العاملة بدولة الكويت الشقيقة أو من خلال تصريحاتها أو تدويناتها على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المصريين أو أي مسئول مصري، مشيرا إلى أن الوزيرة نبيلة مكرم من خلال مداخلتها في برنامج الإعلامي أحمد موسي أمس، أدلت بتصريحات واضحة مبنية على رؤية واستراتيجية ومراحل تنفيذ بشأن نقل المصريين العالقين إلى أرض الوطن، وكانت تصريحات الوزيرة مسئولة تعكس حجم إدراكها للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، على عكس النهج الطائش الذى اتخذته النائبه الكويتية في تصريحاتها، والذى عكس تدني في لغة الحوار والجسد، واستخدام تعبيرات لم نعهد بها من الأشقاء في البرلمانات العربية.

ودعا رضوان، النائبة الكويتية إلى إعادة الاستماع إلى تصريحات الوزيرة المصرية، على الأقل لتعلم آداب الحديث، حينما يحدث مسئول في الدولة المصرية عن دولة شقيقة مثل الكويت، التي لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين.