وباء كورونا يتسبب في تأجيل بطولة أوروبا للسباحة

أعلن الاتحاد الأوروبي للسباحة اليوم الثلاثاء تأجيل البطولة الأوروبية المقررة في العاصمة المجرية بودابست، لمدة عام واحد، لتقام في 2021، وذلك بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان من المفترض أن تقام البطولة الأوروبية، التي تشمل منافسات السباحة في الأحواض والمياه المفتوحة وكذلك السباحة المتزامنة والغطس، بين 11 و24 مايو الجاري، لكن تقرر تأجيلها وستقام بين العاشر و23 من مايو 2021 .

وكان المنظمون قد أعلنوا في البداية تأجيل البطولة لمدة ثلاثة أشهر، حتى أغسطس المقبل، لكن تقرر تأجيلها مجددا لتقام في العام المقبل.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان "نعتقد أنه من الواقعي أن نتمنى عودة الأمور إلى طبيعتها قبل مايو 2021، وبالتالي السماح بتنظيم بطولة استثنائية."

وجاء قرار تأجيل البطولة الأوروبية، بعد يوم واحد من إعلان تأجيل بطولة العالم للسباحة المقررة في فوكوكا اليابانية لمدة عام واحد، لتقام في 2022، وذلك نظرا لتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل.