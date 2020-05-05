أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الثلاثاء أن الجيش يضع جنوده المقبلين على السفر لمهام خارجية، قيد الحجر لمدة أسبوعين داخل فنادق وذلك في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث أن الجيش يستخدم فندقين في هانوفر لهذا الغرض في الوقت الراهن بالإضافة إلى فندق في كولونيا وآخر في بون.

وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء يُعَدُّ، إلى جانب استخدام إمكانيات الإيواء التابعة للجيش، أحد التدابير العديدة التي يتم اتخاذها من أجل ضمان حماية الأفراد والشركاء متعددي الجنسيات.

ولم يفصح المتحدث عن عدد الجنود الخاضعين في الوقت الراهن لمثل هذا الحجر قائلا إن العدد يتغير يوميا.

كان تقرير لصحيفة "بيلد" أفاد بأنه تم " مؤخرا إيواء نحو 270 جنديا وموظفا تابعا للجيش" داخل الفندقين في هانوفر.

ولم يفصح المتحدث أيضا عن تكاليف إقامة الجنود في الفنادق، وأضاف أن ما ذكرته "بيلد" في تقريرها بأن التكلفة تبلغ 180 يورو لليوم الواحد في الحجرة العادية بإقامة كاملة، " تعد أكبر كثيرا من المبلغ المعتاد" للجيش أن يدفعه.