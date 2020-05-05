إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر لمواجهة كورونا

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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو الجاري وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وصدر القرار الجديد بعد انقضاء فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين في الأراضي الفلسطينية.

كانت وزيرة الصحة مي الكيلة قد أعلنت أمس الأثنين، تسجيل ثماني إصابات جديدة بالفيروس في محافظة الخليل.

وأضافت أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورنا بين الفلسطينيين ارتفع إلى 532 إصابة.

وسُجلت أربع حالات وفاة بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار الوباء في مارس المماضي منها حالتان في القدس.