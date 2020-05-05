 مقتل 16 مسلحا من طالبان في غارة جوية شمالي أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 16 مسلحا من طالبان في غارة جوية شمالي أفغانستان

كابول - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 10:11 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 10:11 ص

أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 16 مسلحا على الأقل من حركة (طالبان) إثر غارة جوية على إقليم بلخ شمالي أفغانستان.

وأفاد بيان صادر عن فيلق شاهين 209، وفقا لوكالة (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء، بأن قياديا بارزا بحركة (طالبان) يدعى "الملا يعقوب إلياس منصور" كان يقيم لقاء في منقطة كوشيندا بإقليم بلخ عندما شنت القوات الجوية الأفغانية غارة جوية صباح اليوم بناء على معلومات سرية، ما أسفر عن مقتل 16 مسلحا من بينهم القيادي.

ولم يكشف البيان عن مزيد من المعلومات بهذا الشأن، غير أنه أضاف أن المزيد من التفاصيل حول الغارة سيتم الكشف عنها لاحقا.

من جانبها، لم تعلق حركة (طالبان) على هذا البيان حتى الآن.

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