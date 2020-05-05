التضامن: منح 2340 حالة معاش استثنائي بينهم أسر الشهداء من أبناء سيناء

أعلنت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية برئاسة نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 2340 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة والتي استلزم الأمر البت فيها.

وقالت القباج، في تصريحات لها، إن الحالات التي تم الموافقة عليها تشمل الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف.

وأضافت الوزيرة، أنه سيتم تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديراً لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد بالإضافة للحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام .

وفِي سياق أخر، أعلنت وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023 " خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020، بلغ 38414 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14 محافظة.

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 91.99% % بينما بلغت نسبة الإناث 8.01%.

وأضافت القباج أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن وبلغت نسبتها 32.14 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 17.35 % ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج.

وفيما يتعلق بمصدر المكالمات التى تلقاها الخط الساخن للحصول على الخدمات العلاجية، أوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جاءت مصدر المكالمات من الآباء والأمهات فى الرتبة الأولى للحصول على الخدمات العلاجية لأبنائهم بنسبة 65 % خلال شهرى مارس وأبريل بزيادة عن الأشهر السابقة إلى أكثر من الضعف حيث كان مصدر مكالمات الآباء والأمهات خلال شهرى يناير وفبراير27%.

وأشار إلى أنه خلال فترة الحظر والتزام الكثير المنازل للوقاية من فيروس كورونا وتقارب الأباء والأمهات من الأبناء أدى إلى معرفة الأسرة عن ما اذا كان أحد أبنائها يتعاطى المخدرات ثم الاتصال بالخط الساخن “16023” للحصول على الخدمات العلاجية.

وأضاف عثمان، أن أكثر مواد التعاطي الحشيش احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 60 % فى حين يأتي تعاطى الترامادول فى المرتبة الثانية بنسبة 50 %، يليه الهيروين بنسبة 23% والأستروكس والفودو بنسبة 12% ويوجد حالات تعاطى متعدد "تعاطى أكثر من مخدر".

وتشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفتره إلى أن سن التعاطى كان فى سن مبكرة حيث أن نسبة 17.37 % بدأوا من سن 15سنة حتى 20 سنه و36.55%% بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة و31.30%% بدأوا من سنه 30 وحتى 40 سنة.