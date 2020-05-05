كورونا يؤثر على المواعيد الجديدة لسباقي جيرو دي إيطاليا وفويلتا للدراجات

أكد الاتحاد الدولي للدراجات اليوم الثلاثاء أن مواعيد النسخة المقبلة من سباق جيرو دي إيطاليا وسباق فويلتا الإسباني ستتداخل.



وتأجل سباقا فويلتا وجيرو دي إيطاليا بجانب سباق تور دو فرانس وعدة سباقات كلاسيكية أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وكشف بيان الاتحاد الدولي للدراجات اليوم الثلاثاء أن سباق جيرو دي إيطاليا سيقام خلال الفترة بين الثالث و25 اكتوبر على أن يقام سباق فويلتا بين 20 أكتوبر والثامن من نوفمبر.



وجرى تقليص مسار سباق فويلتا بناء على طلب منظمي السباق بعد انسحاب مدينة اوتريخت الهولندية من استضافة انطلاقة السباق.



وكما كان متوقعا سيقام سباق تور دو فرانس بين يومي 29 اغسطس و20 سبتمبر، مما يعني أن بطولة العالم لسباقات الطريق ستبدأ في نفس اليوم الذي ينتهي فيه السباق الفرنسي على أن تستمر حتى 27 سبتمبر.



ولكن انطلاقة السباق الفرنسي في مدينة نيس باتت محل شك بعد قرار الحكومة حظر أي تجمعات جماهيرية تضم أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الأول من سبتمبر على أدنى تقدير.