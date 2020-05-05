رئيسة وزراء نيوزيلندا تشارك في اجتماع لحكومة استراليا

(د ب أ)

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن بعد انضمامها إلى اجتماع الحكومة الوطنية الأسترالية اليوم الثلاثاء إن الروابط القوية بين نيوزيلندا وأستراليا ازدادت قوة.

وقالت اردرن في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الاجتماع ناقش تجربة كل دولة في مكافحة جائحة كوفيد، 19 كما تم استكشاف السبل التي يمكن للدولتين العمل بها معا.

وأضافت "هذا الاجتماع لم يكن ممكنا إلا بالنتائج العالمية الرائدة على جانبي (بحر) تاسمان للسيطرة على الفيروس. كلانا يجب أن يفخر بجهودنا وهي دليل على رابطة أنزاك بيننا".

وأكدت أن فكرة "فقاعة السفر عبر تاسمان" التي تسمح للأستراليين والنيوزيلنديين بالسفر بحرية بين البلدين طرحت للمناقشة خلال الاجتماع.

وتابعت أردرن "كلانا سيستفيد من عودة وتشغيل السفر مرة أخرى. العائلات والصداقات تمتد على (بحر) تاسمان".

وقالت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء، إن نيوزيلندا لم تسجل أي حالات جديدة بمرض كوفيد-19 على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت نيوزيلندا حتى الآن ما مجموعه 1486 حالة إصابة بفيروس كورونا، و 20 حالة وفاة.