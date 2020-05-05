رئيس لوفتهانزا يحذر من أعباء كبيرة جراء مساعدات مرتقبة من الدولة

حذر رئيس مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران كارستن شبور، من أعباء ديون مرتفعة على مجموعته نتيجة لمساعدات حكومية مرتقبة.

وقال شبور، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة: "لا ينبغي لنا على وجه الخصوص الاستدانة على نحو مبالغ فيه، لأن ذلك قد يشل حركتنا لسنوات".

وذكر شبور أنه يتعين على شركته الآن التخطيط لكيفية تسديد القروض الحكومية ومساهمات الدولة عقب السيطرة على أزمة كورونا في أسرع وقت ممكن.

وطالب شبور المسؤولين السياسيين بمراعاة ألا تؤدي المساعدات إلى الاختلال في المنافسة الدولية، مشيرا إلى أن المنافسين من الولايات المتحدة أو الصين بإمكانهم إعادة هيكلة أنفسهم بشكل صحي بمساعدات الدولة في الوضع الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة ألا يحدث تشوه في المنافسة الدولية عبر نوع وحجم المساعدات الحكومية المختلفة.

وذكر شبور أن لوفتهانزا بحاجة الآن إلى الدعم الحكومي، قائلا: "لكننا لا نحتاج إلى إدارة حكومية... لا يرغب أحد في الحكومة الألمانية أيضا في أن تكون لوفتهانزا مدارة من الدولة".

ويُقال إن خطة الدعم الحكومي التي يجري التفاوض بشأنها تبلغ حوالي 10 مليارات يورو (9ر10 مليار دولار).

وخلال المحادثات الدائرة بشأن سبل إنقاذ الشركة، التي أوقفت تشغيل أغلب طائراتها، تقاوم لوفتهانزا بشدة حصول الحكومة على حصة فيها إلى جانب عضوية مجلس إدارتها مقابل حزمة المساعدات المالية التي ستقدمها لها.

وترغب لوفتهانزا أن تكون الدولة مجرد "شريك خامل" بمعنى أن يكون دورها محدود رغم تقديمها لمليارات اليورو لمساعدة الشركة.

وكانت إدارة لوفتهانزا ونقابتا العاملين في قطاع الطيران بألمانيا قد ناشدت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي مساعدة أكبر شركة طيران في أوروبا في مواجهة انهيار عدد الركاب نتيجة القيود الصارمة المفروضة على حركة السفر على مستوى العالم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.