ترأس جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً موسعاً عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة إنهاء الخطة الاستثمارية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، والمتابعة الدورية والمستمرة لكافة مشروعاتها.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكافة القطاعات لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة، مع ضرورة توعية المواطنين والعاملين بكافة القطاعات، لافتاً إلى أن المعيار الأهم لمواجهة كورونا هو التزام المواطن بتطبيق كافة قرارات الدولة، مؤكداً أن الاستخفاف والاستهانة بالأرقام سيجعلنا نكرر الكوارث التي تواجهها دول كثيرة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافه المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، خاصةً الأماكن ذات التردد كالنقل الجماعي والصرف المالي، حرصاً على صحة وحياة المواطنين، مؤكداً متابعة توزيع مواد التطهير، وتحديد المواد المستخدمة وكمياتها، وتطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وذلك استكمالاً لخطة التطهير، بالإضافة إلى التنبيه على العاملين الميدانيين بالمحافظة بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، والالتزام بإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل دون إخلال بالعمل.

وكلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار تكثيف الحملات وإحكام السيطرة علي الأنشطة التجارية والتموينية والمنافذ والأسعار والأسواق، والتعامل بحسم مع المتاجرين بالسلع، أو من يقومون بتخزينها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، كذا منع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية والمواد الطبية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بتجهيز قواعد بيانات للأسر الأكثر احتياجاً، كذا العمالة الغير منتظمة، لتقديم كل سبل الدعم لهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كذا تفعيل دور الاجهزة الرقابية بكل مركز ومدينة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء مراكز ومدن المحافظة، باستمرار متابعة فض الأسواق ( الموسمية – الأسبوعية- الماشية )، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز الأسواق، بالتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً، ويُستثنى من ذلك القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.