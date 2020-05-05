إطلاق سراح زعيمة المعارضة في بيرو بعد احتجازها ثلاثة أشهر

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(د ب أ)

أطلقت السلطات في بيرو ، يوم الاثنين، سراح زعيمة المعارضة المنتمية للتيار اليميني، كيكو فوجيموري، بعد احتجازها لمدة ثلاثة أشهر.

وأمرت محكمة بإطلاق سلاح فوجيموري شريطة أن تمثل أمام السلطات مرة كل شهر وأن تدفع كفالة بقيمة 70 ألف سول (20 ألف دولار)، وألا تغادر مقر إقامتها.

كما تم منع زعيمة المعارضة أيضا من التواصل مع الشهود أو متهمين آخرين، حسبما ذكرت المحكمة يوم الخميس.

ونشرت فوجيموري تغريدة عبر تويتر لدى وصولها لمنزلها وقالت إنها ستخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وستنتظر النتيجة قبل أن تجتمع مع بناتها.

ويجري التحقيق مع زعيمة المعارضة، وهي ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، بتهمة غسل الأموال وعرقلة سير العدالة.

وكانت فوجيموري قضت بالفعل أكثر من عام في الحجز حتى تشرين ثان/نوفمبر الماضي.