وزراء تجارة 21 دولة بمنطقة آسيا المحيط الهادي يناقشون تسهيل تدفق الخدمات والبضائع لمواجهة كورونا

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قال وزراء تجارة يمثلون 21 دولة بمنطقة آسيا-المحيط الهادي اليوم الثلاثاء، إنهم سوف يعملون "على تسهيل تدفق البضائع والخدمات الأساسية" اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأدرج البيان، الذي أصدرته سكرتارية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) ومقرها سنغافورة "الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية والغذائية" ضمن البضائع الأساسية.

ويضم منتدى أبيك كل من الصين واليابان والولايات المتحدة أكبر ثلاث اقتصاديات في العالم. وبقية الدول الأعضاء في المنتدى هى استراليا وكندا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، حيث يتجاوز إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول تريليون دولار.

وكان المنتدى قد طالب الشهر الماضي بخفض الرسوم على معدات الحماية الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن متوسط الرسوم المفروضة على "معدات الحماية المستخدمة في مواجهة فيروس كورونا" يقدر بـ 5ر11%.

واعترف المنتدى اليوم بأن الفيروس أجبر دولا على إعطاء تأمين البضائع الأساسية أولوية، ولكنه طالب بأن لا تتسبب هذه الإجراءات" في حواجز غير ضرورية أمام التجارة" وبأن "تكون متوافقة مع قواعد منظمة الصحة العالمية".