المفوضية الأوروبية ترفض مرة أخرى الخطة الألمانية لقسائم السفر

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رفضت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، خطة ألمانيا للسماح لمقدمي خدمات السفر بإصدار قسائم بدلاً من رد المبالغ المالية مقابل الغاء الرحلات.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز للمسؤولين الألمان في رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه يعلم أن قطاع السياحة بحاجة للدعم.

وكتب قائلاً:"ولكن يجب علينا أيضا حماية المستهلكين، خاصة وأن الأزمة تؤثر أيضا على العديد من المستهلكين، وأعتقد أيضا أنه من المهم أن تبني صناعة السفر والسياحة تعافيها على أساس من الثقة".

يشار إلى أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يجب على مزودي خدمات السفر أن يردوا على الفور قيمة تذاكر رحلات قضاء العطلات، واقترحت الحكومة الألمانية حل القسيمة الإلزامي لضمان السيولة لشركات السفر.

ومن المتوقع أن تشهد صناعة السفر في ألمانيا خسائر قدرها 8ر10 مليار يورو (7ر11 مليار دولار) بحلول منتصف يونيو بسبب قيود السفر المفروضة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وقال مفوض السياحة الألماني توماس باريس: "إن المفوضية الأوروبية لا ترى أي مجال لتنفيذ حلول القسائم التي اقترحناها. ويؤسفني جدا سماع ذلك"،مضيفا"نحن بحاجة إلى حل سريع لصالح صناعة السفر بأكملها والعملاء المعنيين".

وكتب رايندرز أن أحد الحلول يمكن أن يكون تزويد المستهلكين بديلاً طوعيا وجذابا للتعويض.

وأضاف "بهذا المعنى، يمكن لمنظمي الرحلات السياحية إصدار قسائم في ظل ظروف معينة".