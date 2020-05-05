مدير رابطة الدوري الألماني لكرة السلة يعترف بصعوبة خطة استئناف الموسم

اعترف شتيفان هولز المدير الإداري لرابطة الدوري الألماني لكرة السلة بصعوبة خطط استئناف منافسات الموسم بعد فترة التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنه وصفها بأنها طموحة.



ويقضي الاقتراح المطروح بإقامة بطولة مصغرة تضم عشرة فرق في موقع واحد وذلك من أجل استكمال الموسم وتتويج بطل للمسابقة، على أن تقام المباريات بدون جمهور وتخضع الفرق للعزل الصحي في فندق واحد خلال الأدوار الفاصلة (بلاي أوف).



ومن المفترض أيضا أن تقسم الفرق على مجموعتين تضم كل منها خمسة فرق وتتأهل الفرق من خلال المجموعتين إلى دور الثمانية ومنه إلى الدور قبل النهائي ثم النهائي، ولم يجر حتى الآن الاستقرار على الجدول الزمني لكن الرابطة تتطلع لختام الموسم قبل 30 يونيو.



وقال شتيفان هولز المدير الإداري للرابطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"هو أمر صعب، حيث أنه من المفترض استيعاب عدد كبير من المباريات، ونحن لا نرغب في الضغط على اللاعبين وليس لدينا وقت كافي."



وتختلف خطط رابطة دوري كرة السلة في ألمانيا بشكل كبير عن خطط مسؤولي دوري كرة القدم الألماني (بوندسليجا)، وتنتظر المسابقتان الضوء الأخضر للاستئناف، وذلك عبر اجتماع السلطات السياسية المقرر غدا الأربعاء.



ووقع الاختيار بالفعل على ملعب "دوم" في ميونخ ليحتضن المباريات، في ظل تواجد فندق مناسب أيضا



وقال ماركو بيشيتش مدير كرة السلة في بايرن ميونخ :"نتيح استخدام الصالة (بملعب دوم) بالمجان للرابطة."



بينما قال عدد من اللاعبين لوسائل إعلام ألمانية إنهم يشعرون بالقلق إزاء اللعب ويرغبون في الإطلاع على الترتيبات بالتفصيل.



ويتناقض الإصرار على استكمال موسم كرة السلة في ألمانيا، بشكل كبير مع الوضع الذي شهدته كرة اليد، حيث ألغي موسم كرة اليد طبقا لقرار أعلن في أبريل الماضي.