انطلاق عملية أمنية عراقية من 4 محاور ضد داعش في صلاح الدين

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أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين في العراق اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية من أربعة محاور للبحث عن بقايا داعش الإرهابي.

وقالت القيادة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم إن "قطعات قيادة عمليات صلاح الدين وألوية 45و35و 42و6 بالحشد الشعبي شرعت بعملية عسكرية من أربعة محاور للتفتيش والبحث عن فلول داعش الإرهابية ضمن ناحية مكيشيفة والمناطق المحاذية غرب نهر دجلة".

وكان تنظيم داعش شن خلال الأيام الماضية هجمات متفرقة في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وكركوك وديالى، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.