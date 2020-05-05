إسرائيل تحصل على ثلاثة أسابيع إضافية للاستمرار في مراقبة هواتف المصابين بكورونا

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منحت لجنة برلمانية إسرائيلية، الحكومة ثلاثة أسابيع إضافية لاستخدام تكنولوجيا مراقبة الهواتف التي طورتها الأجهزة الأمنية للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وتستهدف هذه المدة منح الحكومة الوقت لصياغة قانون جديد يسمح بالقيام بالمراقبة بشكل قانوني.

ومنحت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر في نهاية أبريل لجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) لمراقبة هواتف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

ويتم استخدام المراقبة، التي تم تطويرها في أول الأمر لتعقب المشتبه في أنهم إرهابيون، لتحديد الأشخاص الذين اتصل بهم الشخص المصاب قبل تشخيص إصابته بكورونا، ثم يتم تحذير هؤلاء الأشخاص برسائل نصية وتوجيههم إلى الخضوع لحجر صحي ذاتي.

واعترض نشطاء حقوق الإنسان على المراقبة، إلا أن مسؤولين قالوا إنها حيوية لإنقاذ الأرواح أثناء وباء كورونا.

يذكر أن إسرائيل سجلت 16200 إصابة بفيروس كورونا، وبلغت حصيلة الوفيات 237 وفاة.