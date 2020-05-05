جامعة «جونز هوبكينز» الأمريكية: عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ70 ألف حالة

أعلنت جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تخطي أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة حاجز الـ70 ألف حالة.

وجاء في أحدث بيانات الجامعة التي أصدرتها على موقعها الرسمي، أن أعداد وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغت 70115 حالة، كما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1.192.119 حالة إصابة، وفقًا لما أعلنه مسؤولون الصحة في البلاد.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في عدد وفيات كورونا الملغ عنها والحالات المؤكدة، فهناك أكثر من 3.6 مليون إصابة بـ "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم وأكثر من 253 ألف حالة وفاة.