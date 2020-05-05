إعادة فتح حائط المبكى للصلاة بعد الإغلاق بسبب كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بات بوسع المصلين العودة مرة أخرى للصلاة في باحة حائط المبكى "البراق"، مع تراجع تأثير أزمة فيروس كورونا في إسرائيل.

وأعلنت مؤسسة "الحفاظ على تراث حائط المبكى" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء أن ما يصل إلى 300 شخص يمكنهم الصلاة في الوقت نفسه.

وفي وقت سابق، رفعت الحكومة الإسرائيلية شرط أن يصلي الناس على مسافة لا تزيد عن 500 متر من منازلهم.

ويأتي القرار بعد انخفاض عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالفيروس.

وأضافت المؤسسة، مع ذلك، أن قاعدة أن يصلي 19 شخصا بحد أقصى معا لا تزال سارية، مضيفة أن المساحة الموجودة أمام الحائط سوف تقسم إلى أكبر عدد ممكن من أماكن الصلاة الفردية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه سوف يتم قياس درجة حرارة زوار الموقع المقدس عند المدخل، ويجب عليهم التسجيل وارتداء أقنعة "كمامات".

ووفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، تم تسجيل 16268 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتعافى 10223 شخصا، وتوفي 237 شخصا.