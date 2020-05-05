العراق تعلن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة في البلاد.

وذكر بيان لوزارة الصحة - أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" - أنه تم فحص 5898 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق هذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 113484.

وبحسب البيان سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم 85 إصابة في العراق و4 حالات وفاه و27 حالة شفاء.

وأشار البيان إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 2431 حالة، ومجموع الوفيات 102 ومجموع حالات الشفاء 1571، والعدد الكلي للراقدين 758.