اشتباكات في درعا على خلفية اغتيال 9 عناصر حكومية أمنية

تناقلت وسائل إعلام محلية سورية أنباء عن اشتباك بين أهالي من ريف درعا وقاتل العناصر الـ9 من الشرطة والقوى الأمنية أمس الأول، وجرى إحراق منزله.

وذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري، أن الجيش السوري أعطى اللجنة المركزية المسؤولة عن التسويات، "مهلة حتى صباح اليوم الثلاثاء، لتسليم المجرم"الإرهابي" الملقب بـ الصبيحي و15 آخرين شاركوا بقتل عناصر مخفر مزيريب، وإلا سيتم تحريك القطع العسكرية لتطويق المنطقة والبدء بحملة عسكرية.

يذكر أن 9 عناصر أمنية من مديرية ناحية المزيريب، قتلوا أمس الاثنين، إثر هجوم مجموعة مسلحة عليهم، حيث قامت بخطفهم وقتلهم رميا بالرصاص ومن ثم إلقاء جثثهم في منطقة المزيريب بريف درعا.