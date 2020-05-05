 بالفيديو.. فيضانات تجتاح العاصمة الأوكرانية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. فيضانات تجتاح العاصمة الأوكرانية

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 11:43 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 11:43 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر اجتياح فيضانات لبعض مناطق العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب سقوط أمطار غزيرة.
وأظهر الفيديو غرق بعض السيارات، وخلو الشوارع تمامًا من المارة.

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