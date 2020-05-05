عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر اجتياح فيضانات لبعض مناطق العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب سقوط أمطار غزيرة.

وأظهر الفيديو غرق بعض السيارات، وخلو الشوارع تمامًا من المارة.