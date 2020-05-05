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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر اجتياح فيضانات لبعض مناطق العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب سقوط أمطار غزيرة.وأظهر الفيديو غرق بعض السيارات، وخلو الشوارع تمامًا من المارة.